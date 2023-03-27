Мир 27 марта 2023, 22:38 Политолог Журавлев счел слабыми шансы Перинчека победить на выборах президента Турции

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Руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев оценил перспективы лидера партии «Родина» Догу Перинчека в предстоящей президентской гонке, которая состоится в Турции. По мнению специалиста, у турецкого политика слабые шансы на победу, сообщила «Вечерняя Москва».

Журавлев заметил, что в турецком обществе партия Перинчека не обладает достаточным весом. Он разъяснил, что интеллигенция в Турции прониклась любовью в Западу и воспринимает Стамбул не как южную Москву, а как восточный Нью-Йорк.

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«Турция, по большому счету, делится на две больших социальных группы: религиозные крестьяне, сторонники Эрдогана, и либеральствующие горожане, западники. И та, и другая группа за нас выступать не будет», — процитировало политолога ИА НСН.