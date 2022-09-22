Политолог Журавлев рассказал, почему Венгрия выступает за отмену антироссийских санкций | 360°

Мир 22 сентября 2022, 16:58 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Журавлев рассказал, почему Венгрия выступает за отмену антироссийских санкций

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил за отмену антироссийских санкций. По его словам, такая мера поможет побороть кризис, который возник в Европе. Доцент Финансового университета при Правительстве России, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев рассказал, почему Венгрия выступает за Россию в данном вопросе, передало радио Sputnik.

«У Венгрии огромный „зуб“ на Украину, венграм есть что вспомнить за последние десять лет. Поведение Украины по отношению к венгерскому населению в западных регионах было, прямо скажем, очень далеко от демократических принципов», — пояснил специалист.

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Он подчеркнул также, что Орбан является прагматичным политиком. По словам Журавлева, мужчина понимает, что Россия является выгодным поставщиком дешевой энергии. Премьер-министр ставит интересы своего народа выше идеологических взглядов.

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