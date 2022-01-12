Политолог Журавлев рассказал, кому выгоден подрыв переговоров РФ и США

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские чиновники пытаются свести на нет переговоры по безопасности между странами. В эфире радио Sputnik доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев рассказал, кому может быть выгоден провал диалога.

«Это во многом выгодно той части американской элиты, которая ставит не на выстраивание отношений, а на победу над Россией. При этом они считают, что ведут переговоры, просто сводят их к тому, что мы, мол, должны слушать, а они нам будут указания давать», — сказал политолог.

Он добавил, что элиты специально ведут переговоры таким образом, чтобы свести на нет их результаты.