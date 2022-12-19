Мир 19 декабря 2022, 16:47 Политолог Журавлев рассказал, как на самом деле Байден относится к Зеленскому Политолог Журавлев заявил, что Байден опасается попыток Зеленского попросить денег

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Президент Украины Владимир Зеленский злоупотребляет расположением американского коллеги Джо Байдена, выпрашивая у него чрезмерное количество поддержки. Из-за этого глава США опасается личных встреч с Зеленским. Таким мнением поделился политолог Дмитрий Журавлев. Об этом сообщило РИА ФАН.

Ранее представители администрации Байдена отметили, что политик не поедет в Киев из соображений безопасности. Однако, как подчеркнул Журавлев, в подобном решении с большой вероятностью замешена политика.

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«В Белом доме подозревают, что Владимир Зеленский слишком уж много „выцыганит“ у своего американского коллеги при личной встрече. С попрошайкой нельзя оставаться в одном купе!» — рассказал эксперт.

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