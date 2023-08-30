Мир 30 августа 2023, 19:06 Политолог Журавлев рассказал, что глава МИД Великобритании хочет отговорить Китай от партнерства с Россией

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли отправился 30 августа с официальным визитом в Китай, чтобы попробовать вернуть влияние в Азии. Об этом радиостанции Sputnik рассказал кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

По его словам, англичане — отличные дипломаты, и они хотят укрепиться в Азии. Однако пока что они наладили отношения только с Индией, которая не в ладах с Китаем. И теперь Великобритания попробует усидеть на двух стульях. Еще одна цель визита главы МИД — вбить клин между КНР и Россией.

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«Первым шагом, я думаю, будет попытка всеми средствами оторвать Китай от России. Американцам это не удается. Теперь англичане попробуют», — отметил политолог.

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