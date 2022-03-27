Политолог Журавлев: проблема США в том, что мозгами они все еще в 1991 году

США не понимают реальной картины дел. Они думают, что их санкции уничтожат кого угодно, а связь братских народов можно запросто разорвать. Об этом заявил политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он оценил текущую внешнюю политику Штатов в интервью «360».

Журавлев отметил, что сознание американских властей, вероятно, остановилось в 1991. Поляки же, по его словам, находятся в «Средневековье». Предположение о текущем мировосприятии США доказано их отношением к санкциям.

«Им кажется, что мир однополярен, что им только стоит объявить санкции — и все лягут. Они не понимают, что если мы не будем поставлять сырье на Запад, мы будем поставлять его на Восток. Если мы не будем покупать европейские лекарства, мы будем покупать индийские», — сказал Журавлев.

Варианты замещения сотрудничества с Западом модно перечислять достаточно долго, отметил он. И США, по его словам, частично это понимают. Журавлев подчеркнул, что американские власти в целом — не глупые люди несмотря на последние заявления президента США Джо Байдена. По его словам, публичные выступления главы Штатов ставят под сомнение состояние его мировосприятия.

Байден выстраивает внешнюю политику своей страны на основе однополярного мира, существовавшего в 1991 году. Он считает, что в мире есть только один источник принятия решений — Штаты. Журавлев выразил уверенность в этом предположении.

«Да, он угрожает. Но угрожает он нам, грубо говоря, волшебным мечом-кладенцом, которого у него нет. Ему кажется, что он у него есть. А это в действительности обычный игрушечный пластмассовый меч», - подчеркнул он.

Также Журавлев отметил, что Америке чуждо понятие «братские народы». Штаты не могут понять единство двух стран, общую историю государств. Поэтому, подчеркнул он, они не осознают невозможность разрыва контактов между Россией и Украиной.

Политолог подчеркнул, что братские страны связаны не только общим прошлым. По его словам, они взаимосвязаны на более важном уровне. Украину и Россию связывает огромное количество общих человеческих судеб и семейных связей. Он сказал, что этот контакт очень важен и не поддается разрыву. Наличие такой связи не дает России и Украине возможности «развестись и снова сойтись». Журавлев назвал такой вариант развитие событий невозможным несмотря на то, что он мог бы улучшить текущую ситуацию.

Взаимоотношения двух стран на уровне человеческих судеб схожи с кровеносной системой, считает политолог.

«Артерию можно на какое-то время перекрыть. Вы попробуйте все капилляры остановить», — сказал он.