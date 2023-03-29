Мир 29 марта 2023, 19:37 Политолог Журавлев предположил, что Франция и Германия могут стать союзниками России

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К союзникам России может добавиться не только Китай, но и некоторые европейские государства. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Он отметил, что часть европейских государств может задуматься о прекращении поддержки Украины. И первыми перейти на сторону России могут те, кто больше всего страдает от санкций. В частности, Германия и Франция.

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«В этих условиях в союзниках у России может оказаться не только сильный и верный Китай, но и ряд государств в самой Европе! Думаю, среди них вполне может оказаться Франция!» — отметил Дмитрий Журавлев.

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