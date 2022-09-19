Политолог Журавлев оценил вероятность ввода ВС США на территорию Тайваня | 360°

Мир 19 сентября 2022, 15:07 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Журавлев оценил вероятность ввода ВС США на территорию Тайваня

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Президент США Джо Байден заявил, что США будут защищать Тайвань в случае атаки со стороны Китая, передала «Вечерняя Москва». Политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с изданием назвал вероятность ввода вооруженных сил США на территорию Тайваня достаточно высокой.

«У Тайваня с США такой же договор, как натовский, но рассчитанный на две страны. С точки зрения вышеупомянутого соглашения, они обязаны оказать военную поддержку в случае военной опасности для Тайваня. Китай-то знает, что это — чистая демонстрация. С точки зрения политики все и так известно. Конечно, они на эту американскую демонстрацию ответят какой-то своей, по-другому у них никак не получится», — объяснил политолог.

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Вероятность возникновения вооруженного конфликта оценить трудно, поскольку Китай очень хочет присоединить Тайвань, но при этом понимает, что США в военном отношении намного сильнее, заключил Журавлев.

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