Мир 24 августа 2023, 17:01 Политолог Журавлев оценил слова Бербок о том, что она разочарована эффектом от антироссийских санкций Политолог Журавлев: слова Бербок — революция в немецком восприятии политики

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Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она разочарована эффектом экономических санкций против России.

По словам политолога, «прозрение» Бербок в том, что западные санкции не разрушили экономку России — это изменения восприятия политики в целом.

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«И то, что она догадалась, что санкции не работают — это революция в немецком восприятии политики», — сообщил Журавлев.

Ранее в интервью журналисту Штефану Ламби немецкий министр сказала, что для Запада санкции являются предпочтительным способом давления на Россию, но ожидаемого эффекта от них не последовало.