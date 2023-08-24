24 августа 2023, 17:01
Политолог Журавлев оценил слова Бербок о том, что она разочарована эффектом от антироссийских санкций
Политолог Журавлев: слова Бербок — революция в немецком восприятии политики
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал слова главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что она разочарована эффектом экономических санкций против России.
По словам политолога, «прозрение» Бербок в том, что западные санкции не разрушили экономку России — это изменения восприятия политики в целом.
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«И то, что она догадалась, что санкции не работают — это революция в немецком восприятии политики», — сообщил Журавлев.
Ранее в интервью журналисту Штефану Ламби немецкий министр сказала, что для Запада санкции являются предпочтительным способом давления на Россию, но ожидаемого эффекта от них не последовало.
Германия
Санкции
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