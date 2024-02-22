Мир 22 февраля 2024, 17:00 Политолог Журавлев: новый запрет Литвы для россиян демонстрирует бессилие страны

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Литва с 1 марта запретит россиянам, направляющимся в Калининградскую область, выходить на станциях Кяна и Кибартай. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

По его мнению, соответствующие меры демонстрируют бессилие европейской страны.

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«Они почему такие запреты вводят? Потому что все более-менее серьезное они уже запретили, а мы остались. У них же какая была логика: сейчас запретим — Россия рухнет», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что решение правительства Литвы не является проблемой для РФ.