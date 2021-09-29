Политолог Журавлев назвал ключевые проблемы, которые важны для Турции в Сирии

Турция готова пойти на некоторые уступки России в отношении Сирии. Однако у турецких властей есть два момента, которые интересуют их в САР, поэтому они не спешат помогать восстановлению мира там. Такое мнение высказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он рассказал, что Турция решила в Сирии две проблемы. Во-первых, речь идет о курдах, которых достаточно много на территории Турции.

«Поэтому, пытаясь уменьшить число курдов в Сирии, Турция решала проблемы на собственной территории. Вторая проблема — Сирия в целом. Ведь в конечном счете Турция не благоволит нынешнему правительству Сирии, отношения у них сложные», — высказался политолог.

По его словам, с другой стороны, позиция России заставляет Турцию работать сейчас на установление мира, на успокоение в Сирии.

«Ведь когда вам нужно, но не хочется, вы все делаете медленно. Турция такая медленная в Сирии, именно потому что им не хочется, чтобы в Сирии проходили те процессы, которые там происходят», — отметил эксперт.

Переговоры президентов России и Турции начались в Сочи. Владимир Путин заявил, что страны научились находить компромиссы по вопросам международной политики, в частности, касательно ситуации на Ближнем Востоке.