Политолог Живов заявил, что Украина мешает Евросоюзу | 360°

07 ноября 2022, 22:44
Политолог Живов заявил, что Украина мешает Евросоюзу
Политолог Живов назвал Украину обузой для Евросоюза
Украина является дополнительной проблемой Евросоюза и мешает ему в борьбе с экономическими проблемами. Таким мнением поделился политолог Алексей Живов, сообщил Runews.
Специалист пояснил, что на данный момент ЕС столкнулся с рядом трудностей, среди которых — серьезные экономический и энергетический кризисы. Присутствуют и политические проблемы. Украина в данном случае является для Евросоюза дополнительной обузой, заметил эксперт.
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«У Евросоюза большая очередь из гораздо более успешных государств, не имеющих территориальных проблем и военного конфликта с Россией», — заявил Живов.
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Евросоюз
Украина
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