Политолог Живов заявил, что НАТО провоцирует Сербию на конфликт с Косовом

НАТО провоцирует эскалацию конфликта между Сербией и Косово, пока внимание России обращено на Украину. Такое мнение в разговоре с Runews выразил политолог Алексей Живов.

На то, что конфликт спровоцирован искусственным путем, указывает тот факт, что он начался сразу после визита в Косово госсекретаря США Энтони Блинкена, считает политолог.

«НАТО опять провоцирует сербов и толкает к большой войне, пока Россия занята Украиной и мало чем может помочь своему союзнику. Из-за сложной региональной логистики. Сербия со всех сторон окружена членами НАТО. Нет сухопутных и морских коридоров для помощи», — отметил Живов.