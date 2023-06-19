Мир 19 июня 2023, 19:25 Политолог Живов заявил, что ключевое темой на саммите НАТО будет военно-техническое объединение против России

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На предстоящем саммите НАТО, который пройдет в июле, главным образом будут обсуждать, как объединить военно-технические силы против России. Таким мнением с РИА ФАН поделился политолог Алексей Живов.

По его мнению, вступлению Швеции в НАТО не буду уделять много времени, поэтому что этот вопрос уже можно назвать решенным. Поэтому главное темой станет помощь Украине и объединение против России.

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«Основные тезисы саммита: военно-техническое объединение против России, бессрочное обещание принять Украину в НАТО „уже послезавтра“, поставка боевых самолетов для ВСУ, и давление на украинское руководство, с целью принудить их к более активным действиям на фронте. В НАТО полностью осознали, что наступать без авиации очень сложно, а боеготовность нашей армии выросла», — подчеркнул Алексей Живов.

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