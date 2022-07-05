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    05 июля 2022, 13:15

    Политолог Живов рассказал, что означает предложение властей ЕС отказаться от холодильников

    Арина Бобкова

    Власти Евросоюза предложили жителям отказаться от бытовой техники, в частности, от холодильников. Политолог Алексей Живов заявил, что подобные предложения свидетельствуют о том, что на Западе не все в порядке. Об этом сообщили Runews.

    Эксперт пояснил, что любые власти должны думать о благосостоянии своего народа. Причем подобная схема должна работать как в республиках, так и в демократиях.

    «Если где-то ваш президент говорит, что ради „войны с Россией“ надо отказаться от холодильника, кондиционера, отопления, питания, детей — что-то пошло не так», — пояснил Живов.