Власти Евросоюза предложили жителям отказаться от бытовой техники, в частности, от холодильников. Политолог Алексей Живов заявил, что подобные предложения свидетельствуют о том, что на Западе не все в порядке. Об этом сообщили Runews.

Эксперт пояснил, что любые власти должны думать о благосостоянии своего народа. Причем подобная схема должна работать как в республиках, так и в демократиях.

«Если где-то ваш президент говорит, что ради „войны с Россией“ надо отказаться от холодильника, кондиционера, отопления, питания, детей — что-то пошло не так», — пояснил Живов.