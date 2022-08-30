Политолог Живов рассказал, что может спровоцировать гражданскую войну в США

Консервативная часть общества США может «взяться за оружие», чтобы защитить свои интересы. Таким мнением с Runews поделился политолог Алексей Живов.

По его словам, демократическая партия в США «довела либеральную идею до абсурда» и отказалась от «христианских принципов», на которых была построена Америка изначально. Это вызывает недовольство консервативной части общества, которая все еще довольна велика.

«Ко всему сказанному стоит добавить серьезные экономические проблемы, с которыми сталкиваются многие американские домохозяйства. На последних выборах Дональд Трамп не решился сделать шаг вперед и взять власть силой, когда демократы сфальсифицировали выборы. На этот раз „старая Америка“ вполне может взяться за оружие», — считает Живов.