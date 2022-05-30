Политолог Живов: НАТО игнорировал интересы России

НАТО последовательно игнорировал интересы России и создавал на границе с ней критические угрозы ядерного и биологического характера. Таким мнением с Runews поделился политолог Алексей Живов.

По его словам, договор России и НАТО заключался в момент экономической и политической слабости первой. После этого Альянс начал выступать против интересов России, принимая в свой состав сначала страны Варшавского договора, в затем и страны бывшего СССР.

«Соглашение с блоком НАТО не имеет ключевого пункта — пункта о нерасширении военного блока на Восток. Его конструкция скорее предполагает мягкое сдерживание России по принципу: „держи врага ближе, чем друга“», — отметил Живов.