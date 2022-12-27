Мир 27 декабря 2022, 22:21 Политолог Жаров заявил, что США беспокоит укрепление отношений России и Китая

Читать 360tv в

Политолог Максим Жаров уверен, что правительство США беспокоится из-за укрепления отношений России и Китая. Об этом сообщило радио Sputnik.

«Администрация США действительно очень обеспокоена <…> встречей Дмитрия Медведева с Си Цзиньпином», — убежден политолог.

Реклама

Также он считает, что власти Штатов хотят получать информацию о взаимодействии Китая с Россией. Кроме того, «англосаксонские» СМИ пытаются дискредитировать обе страны, заключила Жаров.

Реклама