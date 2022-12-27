27 декабря 2022, 22:21
Политолог Жаров заявил, что США беспокоит укрепление отношений России и Китая
Политолог Максим Жаров уверен, что правительство США беспокоится из-за укрепления отношений России и Китая. Об этом сообщило радио Sputnik.
«Администрация США действительно очень обеспокоена <…> встречей Дмитрия Медведева с Си Цзиньпином», — убежден политолог.
Реклама
Также он считает, что власти Штатов хотят получать информацию о взаимодействии Китая с Россией. Кроме того, «англосаксонские» СМИ пытаются дискредитировать обе страны, заключила Жаров.
Реклама
США
Россия
Китай
Реклама
Реклама