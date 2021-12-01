Политолог Жаров рассказал, когда Украина может возобновить военные действия на Донбассе

Политолог Максим Жаров считает, что Украина может вновь начать военные действия на Донбассе. Об этом сообщило РИА ФАН.

По его словам, это может начаться зимой следующего года. Украина достигнет пика энергетической зависимости, после чего вырастет вероятность наступления на Донбасс.

«Еще более высокой она может стать в случае попыток украинских олигархов вынудить президента Владимира Зеленского досрочно уйти в отставку под давлением уличного протеста», — добавил Жаров.