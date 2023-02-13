Мир 13 февраля 2023, 16:36 Политолог Жаров прокомментировал появление китайского аэростата в воздушном пространстве США

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Политолог Максим Жаров в разговоре с «Политикой сегодня» заявил, что происходящая «воздушная атака» на Соединенные Штаты — дело рук Китая, пытающегося сменить тональность Белого дома в своих интересах.

«Игра затеяна Пекином опасная, но она стоит свеч», — написал он в своем Telegram-канале.

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Доктор исторических наук Владимир Винокуров считает иначе. По его словам, аэростат Китая, замеченный над США, — это обычный геодезический шар, заблудившийся в воздушном пространстве из-за ветра. Никакой цели у Китая в отношении Соединенных Штатов не было, добавил он.

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Ранее стало известно, что американские военные сбили китайский аэростат над Аляской. Пентагон назвал летательный аппарат неопознанным.

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