18 июля 2023, 18:18
Политолог Жарихин: стремление Молдавии сблизиться с НАТО обернется для страны катастрофическими последствиями
Политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в разговоре с радиостанцией Sputnik выразил мнение, что стремление властей Молдавии сблизиться с НАТО может обернуться для страны катастрофическими последствиями.
Эксперт уверен, что военный блок скажет Молдавии решить территориальную проблему с Приднестровьем, а затем лишь пустит в альянс.
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При этом политолог убежден, что даже после выполнения всех требований Молдавия не сможет вступить в НАТО.
Молдавия
НАТО
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