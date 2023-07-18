Мир 18 июля 2023, 18:18 Политолог Жарихин: стремление Молдавии сблизиться с НАТО обернется для страны катастрофическими последствиями

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Политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в разговоре с радиостанцией Sputnik выразил мнение, что стремление властей Молдавии сблизиться с НАТО может обернуться для страны катастрофическими последствиями.

Эксперт уверен, что военный блок скажет Молдавии решить территориальную проблему с Приднестровьем, а затем лишь пустит в альянс.

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При этом политолог убежден, что даже после выполнения всех требований Молдавия не сможет вступить в НАТО.