Политолог Жарихин объяснил, что делает российский беспилотник «Посейдон» в Карском море | 360°

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Политолог Жарихин объяснил, что делает российский беспилотник «Посейдон» в Карском море

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Западные СМИ пишут о докладе разведки НАТО, в котором говорится о выходе в Карское море атомной подводной лодки «Белгород», на которой находится беспилотный подводный аппарат «Посейдон», способный вызвать мощнейшее радиоактивное цунами. В разговоре с РИА ФАН политолог Владимир Жарихин выразил уверенность, что целью подводной лодки являются обычные испытания.

«Я не вижу ничего экстраординарного в выходе в морской поход атомной подводной лодки с ядерным оружием», — отметил он.

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«Посейдон», по его словам, по своему боевому действию не очень отличается от стратегических ядерных ракет «Ярс» или «Сармат». Поэтому паника в западных СМИ по поводу этого оружия раздута.

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«Любое сложное оружие, вроде „Посейдона“, периодически должно проходить испытания, это нормально. А для масс-медиа на Западе это — удобный повод организовать панику. Тема с организацией „ядерного апокалипсиса на Запорожской АЭС“ уже выдохлась, но потребность держать общество в состоянии тревоги осталась. Поэтому никого не волнует, что это рядовой морской поход подводного корабля», — сказал Жарихин.

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