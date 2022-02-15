Политолог Жарихин назвал «неудачной пиар-акцией» учреждение Зеленским Дня единения Украины

Учреждение Владимиром Зеленским Дня единения Украины является неудачным пиар-ходом. Таким мнением с Life поделился политолог Владимир Жарихин.

«Это пиар, и не совсем удачный с его (Зеленского — прим.ред.) стороны. Бог ему судья, что называется. Пока устраиваются праздники по случаю фейков в прессе якобы важного исторического события в стране. Но никакого важного события не предполагается», — считает Жарихин.

Он добавил, что уже в следующем году это забудется и никто не будет отмечать праздник 16 февраля.