Политолог: Зеленский не будет проводить реформы, которые профинансировали США

Политолог Кирилл Молчанов выразил мнение, что президент Украины не буде проводить реформы, на которые выделили средства США по итогам его переговоров с Джо Байденом. Об этом написали Дни.ру со ссылкой на ПолитНавигатор.

После встречи лидеров стран стало известно, что США выделят Украине 463 миллиона долларов на реформы, направленные на развитие демократии, местного самоуправления и защиту прав человека в стране.

Однако, по мнению политолога, Зеленский вряд ли будет исполнять обещания и будет затягивать проведение этих реформ. Он добавил, что выделенные средства достаточно скромные, к тому же неизвестно, какая их часть в действительности дойдет до Украины.