Политолог: Запад захотел отнять у Белоруссии русский язык. Так уже было с Украиной
Власти Белоруссии могут прийти к какому угодно решению в этом вопросе, но русский язык все же останется с гражданами навсегда. То же самое произошло и на Украине, несмотря на антироссийскую политику.
«Сколько процентов украинских граждан разговаривают и думают на русском языке? Я думаю, что 100. Из этого числа выделяется 10%, условно говоря, отмороженных националистов, которые держат в страхе и в узде всех остальных. Вот и все», — пояснил политолог.
По его мнению, аналогичный сценарий будет претворен в жизнь и в Белоруссии.
«Русские, украинцы и белорусы — это три составные части русского этноса, русской цивилизации. Чем они отличаются? Да ничем. Отнимите у них русский язык — и все. Это же известная иностранная технология давления», — сказал Мартынов.
Однако с Белоруссией все-таки будет сложнее в плане попыток вмешательства извне, считает эксперт. Он надеется, что белорусам хватит внутреннего иммунитета, чтобы самостоятельно разобраться с этим вопросом.
Ранее бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич предложил убрать русский язык из числа государственных языков республики.