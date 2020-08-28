Политолог: Запад захотел отнять у Белоруссии русский язык. Так уже было с Украиной

Власти Белоруссии могут прийти к какому угодно решению в этом вопросе, но русский язык все же останется с гражданами навсегда. То же самое произошло и на Украине, несмотря на антироссийскую политику.

«Сколько процентов украинских граждан разговаривают и думают на русском языке? Я думаю, что 100. Из этого числа выделяется 10%, условно говоря, отмороженных националистов, которые держат в страхе и в узде всех остальных. Вот и все», — пояснил политолог.

По его мнению, аналогичный сценарий будет претворен в жизнь и в Белоруссии.

«Русские, украинцы и белорусы — это три составные части русского этноса, русской цивилизации. Чем они отличаются? Да ничем. Отнимите у них русский язык — и все. Это же известная иностранная технология давления», — сказал Мартынов.

Однако с Белоруссией все-таки будет сложнее в плане попыток вмешательства извне, считает эксперт. Он надеется, что белорусам хватит внутреннего иммунитета, чтобы самостоятельно разобраться с этим вопросом.

Ранее бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич предложил убрать русский язык из числа государственных языков республики.