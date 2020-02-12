Политолог: Запад нужно просвещать по истории Второй мировой войны

Политолог считает, что публичные ложные заявления со стороны стран Европы будут еще неоднократно.

Также он предложил ввести стопроцентную пошлину на продукцию, которая ввозится из стран, обвиняющих СССР в развязке Второй мировой войны.

«С другой стороны, МИД может проводить совместные мероприятия с другими странами, которые придерживаются близких нам позиций, проводить активную политику за рубежом», — добавил эксперт.