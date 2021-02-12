Политолог заметил лицемерие Великобритании, осудившей запрет BBC в Китае

Политолог Владимир Корнилов заметил лицемерие в возмущениях Великобритании по поводу запрета вещания телеканала BBC World News в Китае, сообщило издание «ПолитРоссия».

По мнению регулятора КНР, канал вещательной корпорации нарушает принцип достоверности и непредвзятости. Как отметил Корнилов, действия Пекина являются лишь зеркальным ответом Великобритании.

«Китай сделал это в качестве ответной, зеркальной меры», — подчеркнул специалист.

Эксперт напомнил, что на минувшей неделе регулятор британского телевидения запретил китайский государственный телеканал. Лондон не стал детально объяснять свои действия и просто резюмировал, что канал связан с коммунистической партией КНР.

Корнилов добавил, что запрет BBC World News является не самым тяжелым ударом по китайской телеаудитории. Он транслировался лишь в международных отелях страны.