Политолог заявил о проблемах для Пашиняна после соглашения по Карабаху

Премьер-министру Николу Пашиняну пришлось отдать часть территории Нагорного Карабаха Азербайджану. В этой ситуации народ его не поддержит, так как карабахский конфликт для обеих сторон — это не территориальный спор, а война за дом, которым не торгуют. Таким мнением с «360» поделился генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Сегодня отдавать приходится армянской стороне. И поэтому население Армении возмущено. Для Кавказа территория, где жили предки, — это священно. Никто не включает логику, не до логики сейчас — родной дом отдаем. На этом противники Пашиняна, которых много, практически вся элита Армении — это люди антипашиняновские, <…> сейчас воспользуются этим, чтобы его снести», — заявил Журавлев.

Политолог добавил, что против премьера Армении Пашиняна была вся элита, но за него был народ. Теперь ситуация поменялась. Даже если сейчас убрать Пашиняна и продолжить войну, то это будет отказ от договоренностей. Армения не готова продолжать боевые действия в военном плане. Через какое-то время будут более жесткие договоренности после больших потерь.

«Азербайджанская армия, поддерживаемая турками, назовем вещи своими именами, практически побеждает в военном отношении», — подчеркнул политолог.

Ситуация в Карабахе очень сложная, потому что ни одна сторона никогда не признает победу другой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поступил мудро, что решил пойти на компромисс и не стал вести войну до конца. Это не решение конфликта, но так его удалось хотя бы приостановить, заключил Журавлев.

Накануне Москва, Баку и Ереван подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В зону конфликта войдут российские миротворцы. Решение Пашиняна о прекращении боевых действий вызвало серьезное недовольство в Армении. Сам он объяснил, что пошел на этот шаг ради мира по совету военных.