Политолог заявил об опасности присуждения Нобелевской премии Флойду для США
Политолог, журналист Дмитрий Бабич заявил об опасности для США присуждения Нобелевской премии погибшему от рук полицейского афроамериканцу Джорджу Флойду. По его мнению, это может спровоцировать беспорядки в стране.
«Это, наверное, самый реалистичный прогноз на итоги Нобелевской премии мира, потому что, как говорил Билли Бонс, „мертвые не кусаются“. Но тут одна проблема — наверняка это событие постараются отметить участники расовых беспорядков в США», — поделился своей точкой зрения специалист.
Эксперт подчеркнул, что ултралибералы в Соединенных Штатах в настоящий момент применяют против президента Дональда Трампа те же технологии, которые использовали за границей в отношении Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи и лидеров других государств.
Бабич заключил, что вручение премии Флойду «окончательно расколет США».