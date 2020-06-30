Политолог заявил об окончании эпохи американцев

По словам специалиста, эпоха, где США главные — подходит к концу и в будущем времени они будут уступать лидирующую позицию другим странам. «Царьград» написал, что Америка останется в пятерке главных государств, но лишь по инерции.

Журавлев подчеркнул, что США больше не являются абсолютным лидером, однако у них все еще самая мощная армия. А вот экономика оставляет желать лучшего.

«Когда мы говорим о том, что США были абсолютными лидерами, мы помним, что стали они мировым гегемоном только после 1991 года, после развала СССР. Но эта эпоха закончилась. Лидерство дорого стоит, за то, что „рулишь миром“, надо платить. Второй ловушкой оказался парадокс: рынок тем больше, чем выше покупательская способность населения. А чем выше эта способность, тем дороже товары. Круг замыкается», — пояснил политолог.