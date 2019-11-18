Политолог заявил о зависти Китая к России

Китайские СМИ рассказали о слабых местах России Подробнее

«На сегодняшний день по итогу встречи стран-участниц формата БРИКС в Бразилии китайская сторона оказалась обеспокоена ростом авторитета России», — пояснил Евгений Булах.

По его мнению, китайская сторона проявила контрреакцию на значимость России и легкую зависть. Он также обратил внимание на то, что множество других государств, в том числе и Китай, тоже страдают от наличия перечисленных проблем.

Ранее китайские СМИ рассказали о слабых сторонах России. По их мнению, страна столкнулась с демографическими проблемами и трудностями в экономике. Она неудачно расположена географически и вынуждена действовать в сложной международной обстановке. Автор публикации прокомментировал отношение к России в мире фразой: «Если у тебя мирные помыслы, то еще сгодишься». Он также заявил, что страна почувствует на себе давление американской стороны.