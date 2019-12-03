Политолог заявил о некомпетентности Кулебы после слов о готовности «принять пару областей» России

«Думаю, у Кулебы нет особых успехов в европейской или евроатлантической интеграции Украины. Поэтому он пытается хайповать на каких-то антироссийских темах… Думаю, Кулеба продемонстрировал всему миру свою политическую некомпетентность. Кулеба подыгрывает антироссийским настроениям на Украине», — заявил Мезюхо.

Он также обратил внимание, что подобные высказывания «создают негативный фон накануне встречи в нормандском формате».