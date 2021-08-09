Политолог заявил о драматическом развитии событий в Афганистане

Движение «Талибан»* заявило о том, что США не стоит вмешиваться в дела Афганистана. Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов прокомментировал эту ситуацию в эфире радио Sputnik. По его словам, события в Афганистане развиваются по драматическому сценарию.

«Американцы нанесли удар на севере Афганистана по военным подразделениям „Талибана“*. Сейчас талибы воюют практически во всех регионах страны, оттесняя правительственные войска. Появляются признаки гражданской войны, и складывается впечатление, что талибы готовятся штурмовать Кабул», — рассказал эксперт.

Ранее представители радикального движения «Талибан»* предостерегли США от вмешательства в дела Афганистана. Они отметили, что не подписывали соглашение о прекращения огня в Афганистане. Более того, талибы обвинили афганские власти в начале войны в ряде провинций. Талибы подчеркнули, что лишь отвечают на действия со стороны военных Афганистана.

* «Талибан» -- террористическая группировка, запрещенная в России.