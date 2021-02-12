Политолог заявил, что Зеленский зависит от США

Политолог Михаил Погребинский считает, что президент Украины Владимир Зеленский зависит от американского посольства в Киеве. Об этом сообщил портал «Политика сегодня».

Погребинский уверен, что именно под американским влиянием Зеленский отказался от российской вакцины от коронавируса. Также политолог заявил, что украинский президент «слабый человек, не имеющий никаких шансов получить электоральную поддержку на будущих выборах».

«Он действует так, как ему говорят», — считает эксперт.