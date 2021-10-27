Политолог заявил, что Запад будет терпеть «выходки» Эрдогана лишь до выборов

Глава Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов прокомментировал заявление о высылке президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом ведущих послов западных стран. По его словам, Запад не разругался с Турцией из-за этого инцидента лишь потому, что сейчас эта страна для него является слишком важной. Об этом он сообщил «Взгляду».

Очередной раунд противостояния Турции с Западом остался за Эрдоганом, однако такое положение вещей может измениться в любой момент.

«Турция слишком важна для Запада, чтобы разругаться с ней насовсем. Но мы не знаем, может, однажды Байден выйдет и спросит: «Доколе?», — процитировало «Утро.ру» слова политолога.

Кортунов отметил, что сейчас у соперников Эрдогана рейтинги намного выше. Через два года выборы, которые запланированы в Турции, могут обернуться для нынешнего президента провалом. Однако Эрдоган может успеть «зачистить» политическое поле.

«Но если Эрдоган решит остаться у власти, у западных лидеров может лопнуть терпение. «Едва ли это кончится чем-то хорошим для Эрдогана», — заключил политолог.