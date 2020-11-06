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    06 ноября 2020, 11:57

    Политолог заявил, что волна терроризма в Европе закончится не скоро

    Полина Петрова

    Политолог-исламовед Алексей Малашенко в эфире медиацентра «Патриот» заявил, что волна терроризма в Европе прекратится не скоро. По его словам, происходящее является результатом столкновения разных культур после нового переселения народов, пишет РИА ФАН.
    Политолог заявил, что волна терроризма в Европе закончится не скоро

    «В этом нет ничего нового. Всю историю человечества было движение народов, движение культур. Переименуйте эту массовую иммиграцию в движение народов и столкновение культур, и все будет понятно», — пояснил эксперт.

    Как считает Малашенко, впуская в свой дом большие массы представителей других культур, европейцы планировали уподобить их себе. Специалист отметил, что этого не происходит, так как мусульмане существуют анклавно. В регионах их проживания исламские порядки. Именно поэтому никакой адаптации и ассимиляции не происходит.

    Малашенко заключил, что подобное соседство двух разных цивилизаций предполагает трения, которые будут продолжаться и далее.