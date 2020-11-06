Политолог заявил, что волна терроризма в Европе закончится не скоро
Политолог-исламовед Алексей Малашенко в эфире медиацентра «Патриот» заявил, что волна терроризма в Европе прекратится не скоро. По его словам, происходящее является результатом столкновения разных культур после нового переселения народов, пишет РИА ФАН.
«В этом нет ничего нового. Всю историю человечества было движение народов, движение культур. Переименуйте эту массовую иммиграцию в движение народов и столкновение культур, и все будет понятно», — пояснил эксперт.
Как считает Малашенко, впуская в свой дом большие массы представителей других культур, европейцы планировали уподобить их себе. Специалист отметил, что этого не происходит, так как мусульмане существуют анклавно. В регионах их проживания исламские порядки. Именно поэтому никакой адаптации и ассимиляции не происходит.
Малашенко заключил, что подобное соседство двух разных цивилизаций предполагает трения, которые будут продолжаться и далее.