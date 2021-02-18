Политолог заявил, что власти Испании показали слабость на фоне беспорядков

Политолог Иван Аркатов заявил, что власти Испании продемонстрировали свою слабость на фоне беспорядков, вызванных приговором рэперу Аселю. Он получил срок за оскорбления властей и оправдание терроризма, написало ИА Nation News.

Как считает эксперт, власти показали бесхарактерность, когда пообещали пересмотреть свое решение в отношении осужденного.

«Запад сам попадает в свою же ловушку мнимой свободы слова, которой на самом деле нет. Прискорбно, что власти Испании идут на поводу у беснующейся толпы, радикалов», — пояснил Аркатов.

По его мнению, у протестующих могли быть зарубежные интересанты. Он привел в пример технологов из США, для которых важна эта нестабильность. Специалист заключил, что произошедшее в Испании является плохим знаком для Европы. Стало наглядно видно, насколько легко там вывести ситуацию из-под контроля.