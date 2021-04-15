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    15 апреля 2021, 13:03

    Политолог заявил, что Украина смотрит на Запад сквозь розовые очки

    Полина Петрова

    Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что власти Украины имеют искаженный взгляд на Запад. Он усомнился в перспективе вступления страны в Европейский союз, написал сайт RT.

    Политолог заявил, что Украина смотрит на Запад сквозь розовые очки

    Как считает политолог, тема включения Украины в ЕС является «политической фантастикой». По его мнению, в этом вопросе не учтен ряд условий.

    «Чтобы попасть в Евросоюз, нужно соответствовать: должен быть высокий уровень развития экономики, благосостояния граждан, низкий уровень коррупции, должна быть прозрачность. Это абсолютно нереально», — подчеркнул Блохин.

    По мнению аналитика, Украина не рефлексирует, в каком состоянии она находится и смотрит на Запад «сквозь розовые очки». Он уточнил, что из этого государства хотели сделать образец для подражания, по примеру которого другие страны СНГ будут отходить от РФ. В итоге план провалился.