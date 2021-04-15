Политолог заявил, что Украина смотрит на Запад сквозь розовые очки

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что власти Украины имеют искаженный взгляд на Запад. Он усомнился в перспективе вступления страны в Европейский союз, написал сайт RT.

Как считает политолог, тема включения Украины в ЕС является «политической фантастикой». По его мнению, в этом вопросе не учтен ряд условий.

«Чтобы попасть в Евросоюз, нужно соответствовать: должен быть высокий уровень развития экономики, благосостояния граждан, низкий уровень коррупции, должна быть прозрачность. Это абсолютно нереально», — подчеркнул Блохин.

По мнению аналитика, Украина не рефлексирует, в каком состоянии она находится и смотрит на Запад «сквозь розовые очки». Он уточнил, что из этого государства хотели сделать образец для подражания, по примеру которого другие страны СНГ будут отходить от РФ. В итоге план провалился.