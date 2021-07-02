Политолог заявил, что Украина исчезает как государство

Политический обозреватель Ростислав Ищенко считает, что Украина исчезает как государство. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

По его мнению, другие страны используют Украину в личных целях. В результате, это отнимает у государства больше ресурсов, чем был в него вложено.

По его мнению, это приведет к тому, что Украина перестанет существовать.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страна может столкнуться голодом из-за открытия рынка земли.