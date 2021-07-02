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    02 июля 2021, 17:28

    Политолог заявил, что Украина исчезает как государство

    Дарья Морозова

    Политический обозреватель Ростислав Ищенко считает, что Украина исчезает как государство. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    По его мнению, другие страны используют Украину в личных целях. В результате, это отнимает у государства больше ресурсов, чем был в него вложено.

    По его мнению, это приведет к тому, что Украина перестанет существовать.

    Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страна может столкнуться голодом из-за открытия рынка земли.