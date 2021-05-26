Политолог заявил, что у оппозиции нет шансов обойти Асада на выборах в Сирии

Политолог Андрей Чупрыгин заявил, что кандидаты от оппозиции не смогут соперничать с действующим главой Сирии Башаром Асадом за место президента, написало ИА НСН.

В настоящий момент в стране проходят президентские выборы. В Сирии открыто более 12 тысяч избирательных участков. Они будут работать до 19:00 с вероятностью продления работы еще на пять часов, если это потребуется.

На должность президента, кроме Асада, претендуют Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и экс — депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.

Чупрыгин завил, что у соперников Асада нет шансов обойти его в этой борьбе.

«Шансов нет. Но не потому, что все предрешено, а потому что единственный шанс оппозиции победить на выборах — это выставить объединенного кандидата. Но оппозиция не может договориться между собой», — заметил востоковед.

По его словам, каждый кандидат в одиночку не в состоянии набрать необходимое количество голосов.