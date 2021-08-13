Политолог заявил, что Турция стремится использовать Украину для давления на Запад и Россию

Политолог, эксперт клуба «Валдай» Гюней Йылдыз поговорил с Lenta.ru об активной политике Турции на Украине. По его мнению, Украина является для Турции рычагом давления на Россию и Запад.

«Турция считает распространение влияния на Украине скорее тактической целью. Она хочет сделать ее рычагом давления на Россию и Запад», — сказал эксперт.

Он добавил, что так проявляется и стремление решать внутренние проблемы стран. Например, отказ Турции признать Крым российским совпал с голосованием по конституционным поправкам 2017 года, которые расширили бы полномочия президента Турции Реджепа Эрдогана. Тогда заявление по поводу Крыма позволило объединить сторонников политики президента, и поправки были одобрены.