Политолог заявил, что Турция может использовать «Крымскую платформу» против Украины

Глава Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий прокомментировал участие Турции в форуме «Крымская платформа», основанном украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом рассказало РИА ФАН.

По словам политолога, Турция постарается реализовать на мероприятии свою повестку. Речь идет о создании крымскотатарской автономии, причем не культурной, а территориальной. Бедрицкий отметил, что про это часто говорят в Киеве и Анкаре. Однако если с Крымом Турция ничего сделать не может, то с Украиной и ее территорией вполне, сообщило «Утро.ру».

Форум «Крымская платформа» пройдет в Киеве 23 августа. Ранее Владимир Зеленский отметил, что крымчане «с радостью» воспримут возвращение полуострова под власть Киева, поскольку только в этом случае им гарантирована счастливая жизнь.