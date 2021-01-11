Политолог заявил, что Трампу нужно зарегистрироваться в российских соцсетях

Недавно политик прокомментировал блокировку его аккаунта в Twitter. Он заявил, что в скором времени будет рассмотрена возможность создания альтернативной платформы. По его словам, в этой соцсети будут соблюдаться принципы свободы слова, информирует РИА Новости.

Дудчак усомнился в возможности реализации идеи Трампа.

«Если сейчас западные социальные сети могут блокировать действующего президента США, то вряд ли они допустят, чтобы Трамп вместе со своими сторонниками мог создать альтернативу», — подчеркнул политолог.

Специалист уверен, что президент Штатов может перейти на Telegram или «ВКонтакте». Дудчак добавил, что Facebook позволяет себе «беспардонное хамство» и многое цензурирует. Эксперт уверен, что это одно из проявлений цифровой диктатуры.