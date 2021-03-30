Политолог заявил, что США забывают об участии в диалоге двоих

Американцы, по мнению кандидата политических наук Дмитрия Журавлева, постоянно говорят о международном диалоге. Политолог считает, что они неверно трактуют это понятие, считая, что диалог — это монолог при полном согласии окружающих.

Позиция американской стороны неэффективна и непривлекательна, заявил Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

«При таком подходе диалога не получится, потому что американская сторона заранее исходит из того, что слушать собеседника необязательно — достаточно высказать ему свои пожелания. При этом еще и форма, в которой американцы выступают, весьма и весьма недипломатичная. Россия готова на диалог, Россия не закрывает двери для переговоров, но Россия требует элементарного уважения — иначе диалог бессмыслен. Это не вопрос обид, а вопрос эффективности разговора. Американцы все время забывают, что в диалоге есть два партнера. А их подход непозволителен и неэффективен», — заявил Дмитрий Журавлев в ответ на слова пресссека президента России Дмитрия Пескова о том, что у США не получится говорить с Россией с позиции силы.