Политолог заявил, что США пытаются дестабилизировать ситуацию в Белоруссии

Политолог Владимир Оленченко в разговоре с RT прокомментировал проект резолюции США по Белоруссии. По его мнению, США пытаются дестабилизровать ситуацию в стране.

Он добавил, что при этом страны Европы сейчас меньше интересует ситуация в Белоруссии: у них другие приоритеты.

«В Германии 27 сентября пройдут выборы в бундестаг. Будет сформировано новое правительство. Германия сосредоточена на своих внутренних делах. Из внешних для них более важен вопрос запуска „Северного потока — 2“. Другая ведущая страна — Франция. У нее тоже своих забот хватает», — сказал Оленченко.

Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в конгресс США проект резолюции, направленный на поддержку жителей Белоруссии и изучения нарушений прав человека в стране.