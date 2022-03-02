Политолог заявил, что Одесса перейдет под контроль ВС РФ «наименее бескровно»

Российские вооруженные силы возьмут Одессу под свой контроль наименее бескровно. Такое мнение в эфире «360» выразил специалист по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

«Судя по всему, Одесса перейдет под контроль наименее бескровно по сравнению с другими городами. Думаю, местные патриотические силы уже вступают в определенное противостояние с региональной властью и готовятся, чтобы российские войска пришли и освободили», — заявил он.

В городе, по словам Михайлова, появится новая администрация, а власть нацистов сменится. Также Михайлов согласился с теми экспертами, которые говорят про успешные темпы проводимой специальной военной операции.

«Мы подтвердили, что уничтожаем только военные инфраструктурные объекты, подходим к этому избирательно, темпы наступления высоки», — заявил он.

Михайлов также добавил, что зарубежные СМИ сейчас начинают анализировать действия России. Представители НАТО, по его словам, заявляют, что никогда раньше не слышали о подобных операциях.