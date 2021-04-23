Политолог заявил, что обратившийся к Путину Зеленский вызывает раздражение

Экономист и политолог Александр Дудчак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вызывает раздражение и у Евросоюза, и у собственного народа. Он прокомментировал его последнее обращение к лидеру РФ Владимиру Путину, сообщило РИА ФАН.

Зеленский рассказал об итогах прошедшего заседания советников лидеров «нормандской четверки», а также встречи участников подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Также глава Украины предложил Путину встретиться в Донбассе.

«Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война», — обратился он к российскому коллеге.

Дудчак считает, что Зеленский выдвигает сомнительные инициативы.

«Я не думаю, что Зеленский серьезно рассчитывает на то, что российский лидер будет реагировать на подобного рода заявления. По меньшей мере, если мягко выразиться, это несерьезно. Зеленский со своими инициативами начинает раздражать не только жителей Украины, но и страны Европейского союза», — подчеркнул политолог.

Он посоветовал президенту Украины выполнять взятые на себя обязательства на последней встрече лидеров «нормандского формата». По мнению Дудчака, если Зеленский не изменит тактику, то эту встречу можно назвать последней.