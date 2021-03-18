Политолог заявил, что Литва хочет разрушить российско-белорусский союз

Глава Белорусского общественного объединения «Русь» Николай Сергеев заявил, что Литва решила разрушить российско-белорусский союз, написал Baltnews.

По словам политолога, Вильнюс пытается разными способами повлиять на Белоруссию, рассказал сайт «Утро.ру».

«В Литве подумали, что могут сейчас разрушить российско-белорусский союз и втянуть Минск в свою орбиту» — уточнил Сергеев.

Как он считает, подобное отношение Вильнюса к Минску является «пережитками времен Великого княжества Литовского». Специалист отметил, что белорусская карта разыгрывается, чтобы спровоцировать раздор между РФ и Германией.