Эксклюзив 23 января 2023, 16:51 Политолог заявил, что критика Байдена полезна для США и мира Политолог Маркелов: заявления Янга показывают слабость и неидеальность президента Байдена flickr

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Американский политик, демократ и кандидат в губернаторы штата Кентукки Джеффри Янг своей критикой показывает несовершенство американской верхушки власти во главе с президентом Джо Байденом, что хорошо для США и для всего мира. СМИ и обществу подобные заявления нравятся. Такое мнение в беседе с «360» высказал политический советник; гендиректор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

«Хороший парень. Он такой поперечный, непростой демократ. Поперечный по отношению к команде, ему очень не нравится Байден как выбранное лицо от демократов. Он играет самостоятельную игру. Ему это важно с точки зрения выборов губернаторских», — рассказал Маркелов.

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По его словам, американская медиамашина так устроена, что любые нестандартные мысли, идеи становятся интересными. Особенно если это говорит человек со статусом Джеффри Янга.

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«Регулярная критика Янга президента Байдена, его команды и образа США, который транслирует нынешний президент, подхватывается демократическими и республиканскими СМИ», — отметил собеседник «360».

Заявления Янга становятся триггерами в американском обществе, добавил эксперт.

«Когда действующую власть критикует человек внутри команды, то это дает хороший кумулятивный эффект Штатам. Такие маленькие эпизоды в виде выступления Янга, в виде выступлений бывших разведчиков, военных позволяют подчищать идеальную модель, которую пытается сделать команда Байдена при плохой игре. Для мира это достаточно хорошая история», — резюмировал политолог.

Ранее Янг заявил, что отставка Байдена и его команды помогла бы решить многие проблемы внутри Соединенных Штатов, а также по всему миру.