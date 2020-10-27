Политолог заявил, что конфликт Эрдогана и Макрона может носить личный характер

Профессор Российского университета дружбы народов, завкафедры сравнительной политологии, доктор философских наук Юрий Почта заявил, что конфликт президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидера Франции Эммануэля Макрона может носить личный характер.

В субботу, 24 октября, Эрдоган посоветовал французскому коллеге «лечить свою психику». Это произошло после того, как Макрон пообещал усилить борьбу с радикальными исламистами в стране из-за убийства учителя истории и географии Самуэля Пати одного из колледжей в пригороде Парижа.

Спустя некоторое время в нескольких государствах Ближнего Востока участились призывы к бойкоту французских продуктов. В МИД Франции отметили, что подобный запрет искажает идею борьбы за свободу совести, мысли и религии, пишет сайт «Политика сегодня».

По мнению Почты, среди прочих причин столкновение интересов Макрона и Эрдогана может носить и личностный характер.

«Эрдоган — жесткий и авторитарный руководитель, и для него Макрон, как либерально-демократический политик, кажется несолидным и недостойным серьезного внимания», — подчеркнул специалист.

Как считает профессор, разногласия между двумя лидерами в скором времени сойдут на нет. Он напомнил о непостоянности суждений Эрдогана.